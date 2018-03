No próximo sábado, 10 de Março, pelas 14h30, está marcado um passeio pedestre em Fontes, no concelho de Abrantes, que faz parte de um conjunto de passeios que decorrem nas treze freguesias deste concelho. O objectivo passa pela valorização do património cultural e natural e ao mesmo tempo contribuir para o bem-estar dos participantes.

A duração do passeio é de cerca de 2 horas e 30 minutos, sendo percorrida uma distancia de cerca de 8 quilómetros. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do endereço electrónico [email protected] ou presencialmente no Estádio Municipal e Abrantes.