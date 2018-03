António Raminhos na Chamusca

António Raminhos sobe ao palco na sexta-feira, 16 de Março, pelas 21h30, no Cineteatro da Chamusca com “O Melhor do Pior”. O espectáculo de stand up comedy é o mais recente trabalho desenvolvido para os palcos e fala dos melhores e piores momentos dos últimos dois anos da vida do comediante.



O bilhete tem um custo de 10 euros e encontra-se à venda na Ticketline, no Balcão Único na Câmara da Chamusca ou através do contacto telefónico 249 769 100.