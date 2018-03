Obras no açude avançam quando o tempo melhorar

As obras no açude insuflável de Abrantes, que se encontra fora de serviço há mais de três anos e que foi alvo de vandalismo, vão custar cerca de 320 mil euros e devem arrancar “logo que estejam reunidas as condições climatéricas” necessárias, informou o vice-presidente da Câmara de Abrantes, João Gomes (PS), na última reunião do executivo.

O assunto foi levantado pelo vereador do Bloco de Esquerda Armindo Silveira, que questionou a gestão socialista sobre o ponto de situação das obras previstas no açude e se o mesmo tem problemas estruturais.

A presidente da câmara, Maria do Céu Albuquerque (PS), explicou que o “açude não tem nenhum problema estrutural” mas admitiu que há um conjunto de situações que têm de ser revistas, nomeadamente porque a estrutura está desactivada há muito tempo. “Há uma comporta que foi vandalizada e tem um problema que é necessário corrigir. E a outra comporta tem um problema que também decorre deste período de tempo que esteve sem utilização e, portanto, tem de ser melhorada”, disse.

A autarca acrescentou que o açude vai levar uma nova ensecadeira e que a escada passa-peixe vai sofrer uma alteração para fazer face aos caudais diminutos que o rio apresenta e também para facilitar a passagem dos peixes.