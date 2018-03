Pavilhão Municipal de Coruche precisa de obras

A requalificação do Pavilhão Municipal de Coruche não vai avançar para já. Foi o que garantiu o presidente do município, Francisco Oliveira (PS), na última reunião camarária, para justificar o facto de ter retirado 71 mil euros da verba destinada a essa intervenção nas Grandes Opções do Plano.

De acordo com o autarca, realmente as instalações desportivas necessitam urgentemente de obras a nível de acomodação, mas como elas não são para serem realizadas até Abril deste ano, mês em que será incorporado o saldo de gerência no orçamento camarário, a câmara decidiu diminuir a verba para esse fim.

“Todas as colectividades que frequentam o espaço dizem que aquele pavilhão é um dos melhores do nosso distrito em termos de área de jogo. Agora, as condições de acomodação deixam muito a desejar”, explica o autarca. É por isso, diz, que a câmara vai intervir ao nível dos isolamentos térmicos, substituindo a cobertura e a caixilharia e está a pensar ainda construir uma outra nave ao lado para fazer face às necessidades cada vez maiores.

O assunto foi abordado pelo vereador do município, Moreira da Silva (CDU), questionando o presidente da câmara se a requalificação do Pavilhão Municipal de Coruche ainda se encontrava entre as prioridades do município devido à diminuição da verba destinada a essa intervenção nas Grandes Opções do Plano. É que, defende, o espaço está urgentemente a necessitar de uma intervenção, pois chove lá dentro e não tem isolamento térmico.