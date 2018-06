Requalificação do pavilhão da EB 2,3 de Coruche para breve

A requalificação do pavilhão da Escola Básica (EB) 2,3 Dr. Armando Lizardo, em Coruche, vai iniciar este ano depois do Tribunal de Contas (TC)ter emitido o visto. A empreitada foi adjudicada pela Câmara de Coruche à empresa Now XXI – Engenharia & Construções Lda. que pode agora avançar com a obra que tem um orçamento de cerca de 555 mil euros e um prazo de execução de 365 dias.

O valor da obra obrigou ao necessário visto do TC, o que atrasou o arranque da obra. Segundo a vice-presidente da câmara, Fátima Galhardo (PS), a requalificação vai incidir sobre o espaço de jogo para as várias modalidades desportivas e melhorar o espaço de assistência. “Actualmente o pavilhão não cumpre as normas em termos de área de jogos, de arrumações, de bancadas e de balneários”, referiu.

O objectivo é permitir que outras associações utilizem aquele espaço desportivo para a prática da sua modalidade, como já é o caso do Clube Associativo e Desportivo (CAD) de Coruche.