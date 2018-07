Obras na estação elevatória de Ribeira Ruiva vão continuar

A construção da estação elevatória de esgotos domésticos de Ribeira Ruiva, junto ao rio Almonda, no concelho de Torres Novas, vai continuar, disse o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), na última sessão da assembleia municipal. A obra, da responsabilidade da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, está a ser edificada onde existia a anterior estação e foi suspensa em Junho de 2017 depois de ter sido fortemente contestada por moradores, autarcas e forças partidárias.

Depois de várias conversações entre a autarquia e os moradores e um levantamento feito pela Águas do Ribatejo, a empreitada vai novamente avançar prevendo-se que esteja concluída até ao final deste ano. De acordo com Pedro Ferreira, esta nova estação elevatória pode até ser o ponto de partida para a criação da primeira praia fluvial no concelho oficialmente reconhecida. O autarca diz que a construção “não é nenhum mamarracho” mas sim um equipamento que “vem acabar com os problemas ambientais que há muitos anos já deviam estar resolvidos”.

O assunto foi levantado pela eleita Ana Cristina Tomé (CDU), que interrogou o presidente da câmara sobre o ponto de situação da obra. “Sei que já se pensa no projecto de camuflagem do mamarracho que está a ser construído, como se aquilo resolvesse o problema de descargas no rio”, referiu a deputada municipal.

No início de Junho do ano passado (ver edição de 14 de Junho de 2017) O MIRANTE.

noticiava o descontentamento de moradores face à construção da estação elevatória. Na altura, o ex-presidente da Junta da Ribeira Branca, Sérgio Formiga, dizia que não estava em causa o equipamento em si, por todos admitido como necessário, mas o facto de estar a ser construído junto ao rio Almonda, à entrada de Ribeira Ruiva, numa zona vocacionada para o lazer.

A estação elevatória de esgotos de Ribeira Ruiva está a ser construída pela Águas do Ribatejo no mesmo local onde existia a anterior. A obra está integrada na empreitada a decorrer no subsistema de saneamento de Lapas/Ribeira Branca cujo valor do investimento global é de 3.542.476,87 euros.

Estação com vista para o parque de merendas

Recorde-se que a 28 de Maio de 2017 os populares de Ribeira Ruiva realizaram uma breve manifestação contra a obra em que criticavam, além do impacto visual e ambiental, a inviabilização do edifício construído para dar apoio à praia fluvial, que aguardava concurso para a concessão de uma cafetaria.

Antes, a 2 Maio desse ano, a CDU de Torres Novas já tinha emitido uma nota de imprensa onde defendia a alteração de local da estação. “Próxima desta nova estação elevatória está a chamada ‘Casa do Rio’, imóvel construído não só para ser explorado como cafetaria, mas também para dar apoio às actividades fluviais e balneares que regularmente são ali efectuadas. No mesmo local, e com vista directa para a nova estação elevatória, está o parque de merendas”, denunciava a CDU.