Pontével elege Rainha das Vindimas

A freguesia de Pontével vai eleger a Rainha das Vindimas no sábado, 14 de Julho. As seis candidatas vão desfilar no Largo do Rio da Fonte a partir das 21h30. A edição deste ano do concurso da Rainha das Vindimas promove a praia fluvial do rio da Fonte.