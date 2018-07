Fotografias na rua e música no fim-de-semana “Verão In.Str”

A programação de verão no centro histórico de Santarém prossegue esta sexta-feira com a inauguração da exposição de fotografia “Caminho das Artes”, com 50 imagens na rua, iluminadas para serem vistas numa visita noturna, e música latina na Ribeira.



O grupo torrejano La Fontinha actua às 22h00 na Ribeira de Santarém, bairro situado junto ao Tejo, com “Viagens pela Música Latina”, enquanto na Sociedade Recreativa Operária há, a partir das 21h30, projecção de imagens de “Outros Tempos”, numa parceria com o “Eu Gosto de Santarém”, que incluirá momentos de humor com Carlos Oliveira.



No sábado de manhã, o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Glória do Ribatejo anima o centro histórico com música, dança, gastronomia e recriação de algumas actividades agrícolas campesinas, numa organização do INATEL, estando agendada para as 19h00 a inauguração da exposição de fotografia "Tejo … Vida e Agonia de um Rio”, com curadoria de Paulo Semblante Mendes, no jardim Portas do Sol.



Também ao final da tarde de sábado, o Centro Cultural Regional de Santarém promove o seu ‘’Arraial Popular’’ com animação musical e petiscos, incluindo sardinhas assadas, estando agendado para a noite, nas Portas do Sol, o evento “Rock da Velha In.Str”, numa organização da Música Velha de Pernes.