Cinema ao ar livre em Tomar

O Cineclube de Tomar retoma este Verão as sessões de cinema ao ar livre com projecções todas as quartas-feiras de Julho e Agosto, às 21h30, nas piscinas Vasco Jacob (ao lado do antigo parque de campismo).

Nas quartas-feiras de Agosto pode assistir a Mudbound – As Lamas do Mississipi, de Dee Rees (dia 1); Melodias de Django, de Etienne Comar (dia 8); Eu, Tonya, de Craig Gillespie (dia 22); e ao clássico Tubarão, de Steven Spielberg (dia 29).

Os bilhetes para crianças e sócios do Cineclube custam um euro. Os adultos não-sócios pagam dois euros.