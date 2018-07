Feira Nacional da Cebola volta a Rio Maior e traz novidades

A principal novidade da Feira Nacional da Cebola deste ano é a reorganização dos seus espaços, passando a entrada principal a situar-se na zona do Pavilhão Multiúsos que confronta com a Avenida Mário Soares, onde vão ser colocados os 25 ceboleiros que anualmente ali vendem os seus produtos. A mesma zona passa também a acolher a área de espectáculos da feira, que este ano tem apenas um palco, área de restauração e serviços.

A organização da FRIMOR apostou em nomes grandes do panorama musical nacional para animar o certame. No dia 30 sobem ao palco os HMB, a 31 de Agosto os Black Mamba e no dia 1 de Setembro actua Richie Campbell.

Outra das novidades é o facto de o acesso à zona de espectáculos ter entradas pagas com “preços simbólicos”, de acordo com a organização. O bilhete de acesso aos três dias de concertos custa 10 euros e o bilhete diário fica pelos 5 euros. Os ingressos podem ser adquiridos previamente no Cineteatro de Rio Maior, na plataforma electrónica Ticketline e em parceiros associados como as lojas FNAC ou Worten.

No primeiro dia da FRIMOR, 29 de Agosto, os amantes da arte equestre podem assistir ao espectáculo Emoções Ibéricas, na zona frontal da EB1 Fernando Casimiro. No último dia do evento decorre a gala Miss FRIMOR 2018, onde se vai eleger a representante do concelho de Rio Maior no concurso nacional Rainha das Vindimas que terá lugar em Alenquer, Cidade Europeia do Vinho 2018.

Durante o certame estarão no Pavilhão Multiúsos várias tasquinhas com o melhor da gastronomia regional. Há ainda uma área dedicada à exposição ago-alimentar e empresarial e à maquinaria agrícola.

De acordo com as entidades organizadoras do evento, Câmara de Rio Maior e Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, as alterações feitas pretendem “imprimir uma nova dinâmica ao certame e atrair novos públicos, reposicionando a FRIMOR como uma referência da região e devolvendo-lhe o cunho de montra do sector agrícola do concelho.”