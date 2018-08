Concurso para a reabilitação do dique do Escaroupim já avançou

A Câmara de Salvaterra de Magos lançou o concurso público para a empreitada de reabilitação do dique do Escaroupim. A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias e o valor base do concurso é de 861 mil euros.

Os trabalhos prevêem o reforço estrutural do dique com reparação dos pavimentos afectados e impermeabilização betuminosa da plataforma, por forma a manter a robustez do sistema de protecção das cheias do Tejo, funcionando o dique como uma barreira protectora de pessoas e bens.



A intervenção vai ser comparticipada em 75 por cento por fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), ficando os restantes 25 por cento a cargo, em partes iguais, do município e da Agência Portuguesa do Ambiente.