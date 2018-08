Tinha pavor a ambulâncias e morreu dentro de uma

A vítima mortal do acidente com uma ambulância no nó da A13 na Atalaia, Vila Nova da Barquinha, tinha pavor de andar nestas viaturas e acabou por morrer dentro de uma quando era transferido do Hospital de Tomar para o de Abrantes. Cidalina Alves comove-se ao falar do assunto e em lágrimas diz que parece que o pai, José Alves, adivinhava um desfecho trágico numa ambulância quando tinha tanta relutância a entrar nelas. O acidente ocorreu no dia 23 de Julho e apesar de não causar ferimentos no motorista e socorrista que acompanhavam o doente, de 91 anos de idade, estes dois estão de baixa médica por terem ficado afectados psicologicamente.

