Encontro de Emigrantes em Mação

Programa começa com o descerramento de uma placa evocativa da inauguração do Jardim Municipal.

A vila de Mação recebe mais um Encontro de Emigrantes no dia 15 de Agosto, feriado nacional, a partir das 17h30, tendo como palco o Jardim Municipal. Recode-se que no ano passado essa iniciativa não se realizou devido aos incêndios florestais que fustigaram o concelho durante o Verão.

Este ano o programa começa com o descerramento de uma placa evocativa da inauguração do Jardim Municipal após as obras de requalificação a que foi sujeito. Segue-se um momento de homenagem aos emigrantes e uma tarde de festa com música ao vivo, baile e um lanche convívio com prova de produtos locais.

A Câmara Municipal de Mação convida todos os emigrantes do concelho, bem como antigos emigrantes que já regressaram à sua terra, a participarem neste momento de confraternização.