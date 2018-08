Concluída empreitada de melhoria da via-férrea na estação da Barquinha

A empresa Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta terça-feira, 8 de Agosto, a conclusão dos trabalhos de beneficiação da linha II na via férrea da estação de Barquinha, com o consequente "reforço das condições de segurança e circulação" neste troço da Linha da Beira Baixa.



Em comunicado, a IP referiu que a intervenção, no valor de 240 mil euros, constou do "reforço dos níveis de segurança e qualidade da via", com trabalhos de execução ao nível da "substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco", a "transformação de carril de barra curta em barra longa soldada", e de "desguarnecimento, recolocação de balastro e ataque mecânico pesado".



A IP acrescentou que, no âmbito da obra, iniciada a 22 de Julho e que interditou a passagem de viaturas no local, foi realizada a "beneficiação da passagem de nível e do atravessamento pedonal", onde foram substituídos os estrados de madeira por pavimento em borracha.