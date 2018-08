Militar de férias detém agressor em flagrante em Almeirim

partilhe no Google+

Um militar do posto de Almeirim deteve esta tarde de quinta-feira, 9 de Agosto, um jovem de 27 anos que estava a agredir um homem de 60 anos na via pública.

O detido, que já é conhecido da Guarda e estaria sob o efeito do álcool, estava a cometer o crime no cruzamento da Rua Bernardo Gonçalves com a António Sérgio, onde se situa o antigo matadouro e actuais oficinas da câmara.

O militar da Guarda, colocado há pouco tempo em Almeirim, tinha ido treinar no ginásio do posto e regressava a casa quando se deparou com a situação.

Na altura em que deteve o suspeito estavam várias pessoas na rua a assistir às agressões sem intervirem.