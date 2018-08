ETAR de Covão do Feto vai ser requalificada com solução inovadora

O executivo da Câmara Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade o estudo prévio do projecto de requalificação da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Covão do Feto. A solução escolhida pela autarquia é inovadora em Portugal, prevendo a descarga do esgoto tratado em duas plataformas de evapotranspiração, a implantar a jusante do ecotanque, que integram espécies vegetais com uma elevada capacidade de evapotranspiração, como os salgueiros.



A evapotranspiração é a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da planta por transpiração. Segundo a autarquia, esse método tem tido resultados muito satisfatórios para pequenos aglomerados populacionais, em países do Norte da Europa. “Esta solução é passível de implantação na área considerada como espaço de equipamento, no âmbito da revisão do Plano Director Municipal (PDM), tendo a mesma recebido parecer favorável, por parte da APA – Agência Portuguesa do Ambiente”, informa a Câmara de Alcanena.



A intervenção prevê a construção de uma estação elevatória equipada com electrobomba e um grupo gerador, plataformas de evapotranspiração e um edifício para instalação de quadros eléctricos e do grupo gerador.