Festival de Folclore “António Neves” no dia 15 em Coruche

O Festival de Folclore “António Neves” volta a realizar-se nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche, pelas 22h00 do dia 15 de Agosto. O evento, que decorre no recinto de festas, no Parque do Sorraia, é organizado pelo Rancho Folclórico Regional do Sorraia, Rancho Folclórico da Fajarda, Rancho Folclórico de São José da Lamarosa e Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Santana do Mato.



A iniciativa vai ter uma mostra etnográfica com dois dos ranchos anfitriões (Rancho Folclórico da Fajarda e Rancho Folclórico de São José da Lamarosa) e conta com a participação do Grupo de Danças e Cantares Regionais do Orfeão da Feira (Santa Maria da Feira), Grupo Folclórico e Etnográfico de Eira Pedrinha (Condeixa a Nova), Rancho Folclórico O Ribatejo de Colmar (França) e Rancho Folclórico Os Fazendeiros de Montemor-o-Novo (Montemor-o-Novo).



A cerimónia de recepção aos grupos acontece às 16h30, no Museu Municipal de Coruche. Às 19h00 há jantar convívio para os grupos participantes e o desfile etnográfico começa meia hora antes do início dos festival, às 22h00.