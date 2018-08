Festival de Folclore na Ribeira de Santarém

A 32ª edição Festival de Folclore “Rio Tejo” realiza-se no sábado, 18 de Agosto, junto ao museu etnográfico na Ribeira de Santarém. O início do evento está marcado para as 17h30 com a chegada dos grupos participantes, seguindo-se uma visita ao Museu Etnográfico da Ribeira de Santarém. A recepção aos grupos e ranchos de folclore decorre pelas 21h00. O início do espectáculo do Festival de Folcore está marcado para as 21h30.

Participam o Rancho Folclórico dos Moleanos (Alcobaça); Grupo Danças e Cantares da Beira Baixa (Castelo Branco); Rancho Regional de Argoncilhe (Santa Maria da Feira); Rancho Folclórico Fazendeiros (Montemor-o-Novo); Grupo Folclórico da Ceira (Coimbra); Grupo Folclórico de São Caetano (Ilha do Pico – Açores) e Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém.