Instalações do Instituto do Vinho em Aveiras de Cima continuam ao abandono

São vários os grafites que cobrem as paredes das há muito instalações inactivas do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), junto à EN366, em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja. Nas paredes já existiam algumas pinturas e recentemente um grupo de grafiters decidiu retomar a prática e ilustrar as paredes com desenho a tinta com recurso a spray. Os novos desenhos, alguns em 3D, foram partilhados através de fotografias nas redes sociais e têm levado muitos curiosos a visitar as instalações. Situação que implica algum risco, por causa das “valas a céu aberto” que se encontram no solo, admitiu António Torrão, presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, a O MIRANTE.

O imóvel, onde há 23 anos se armazenava vinho, continua plenamente acessível, apesar das queixas de insegurança e insalubridade. Para além das valas a descoberto com alguma profundidade, a reportagem de O MIRANTE, que esteve no interior das instalações, confirma outros perigos e sinais de abandono e vandalismo, como vidros partidos, animais mortos (corvos), lixo e ferro velho.

O MIRANTE contactou o IVV que diz desconhecer o estado em que se encontra o edifício e a visita de pessoas ao local.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel esta quinta-feira nas bancas