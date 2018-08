partilhe no Google+

Coruche reforça ventilação do mercado municipal

A Câmara de Coruche vai reforçar a ventilação do mercado municipal da vila com ventoinhas aéreas. Trata-se de uma resposta às queixas dos vendedores e das pessoas que frequentam o espaço devido à falta de ventilação do local.

“Sabemos que o mercado tem um sistema de renovação de ar mas, nos dias mais quentes, não é a melhor solução”, admitiu o presidente do município, Francisco Oliveira (PS), na última reunião do executivo municipal. Adiantou que para além de se tornar o ar mais respirável contribui-se também para que os legumes frescos colocados nas bancas “não percam logo a graça” por causa do calor.

O assunto foi abordado pelo vereador Moreira da Silva (CDU), que alertou o presidente da câmara para a má ventilação do mercado municipal. “Fui lá no sábado de manhã e realmente não se podia lá estar. No Inverno está bom mas nos dias de muito calor e em que se juntam lá mais pessoas, mal se consegue respirar”, confessou o autarca.

Rejuvenescido e remodelado, o mercado municipal de Coruche foi reinaugurado a 5 de Outubro de 2012. As obras contemplaram uma mudança da disposição das prateleiras e das bancas, a substituição das bancas em pedra por material mais lavável e a renovação das lojas exteriores. A nível do exterior, o edifício ganhou uma cara lavada mas mantendo a sua fachada característica de dezenas de anos.