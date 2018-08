Envolvente do campo municipal de Constância está ao abandono

O estado da envolvente do campo municipal de Constância, em Montalvo, está a incomodar aqueles que o frequentam e que nele praticam actividades desportivas. Completamente deixado ao abandono, com lixo e ervas daninhas, sem qualquer tipo de manutenção e com graves deficiências ao nível da iluminação, tem sido alvo de descontentamento nas redes sociais. É nestas redes que se recordam as garantias dadas pelo presidente da autarquia Sérgio Pereira de Oliveira de “efectuar um apoio permanente às escolas do concelho, melhorando os serviços prestados a crianças e jovens”, bem como de “garantir a manutenção dos equipamentos desportivos existentes no concelho”.