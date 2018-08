Jantares com animação na Sociedade Recreativa Operária

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém promove sábado, na sua sede, um jantar seguido de um espetáculo de flamenco com baile, que conta com as atuações do guitarrista flamenco Xavier Llonch e do professor de sevilhanas Jorge Silva.

A iniciativa insere-se nos jantares de verão temáticos que a Sociedade Recreativa Operária (SRO) promove aos fins de semana e que aliam a gastronomia à música, à dança, ao cinema, ao debate, aos jogos sociais, afirma uma nota da associação.

Para dia 31 está agendado um jantar com noite de cinema, seguindo-se, a 07 de setembro, “bailarico no pátio”, as “memórias da cidade” (dia 14), os Banda@Larga (dia 21), noite africana (dia 28), danças de salão (a 05 de outubro) e jantar sénior com receitas antigas, jogos sociais e sessão sobre apoio geriátrico (19 de outubro).