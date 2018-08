Corpo encontrado em Portalegre pode ser de Luís Grilo

Autoridades acreditam que o cadáver encontrado em Avis (Portalegre) pode ser do triatleta Luís Miguel Grilo, desaparecido a 16 de Julho.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As autoridades acreditam que o corpo encontrado na sexta-feira, 24 de Agosto na estrada municipal 1070, no concelho de Avis, distrito de Portalegre é de Luís Miguel Grilo, o trialtleta desaparecido nas Cachoeiras, Vila Franca de Xira, avança este domingo, 26 de Agosto, o Jornal de Notícias.

De acordo com o Jornal de Notícias o cadáver estava nu, em decomposição e com um saco na cabeça, apresentando sinais de violência.

A Polícia Judiciária continua a investigar o caso, aguardado, para já, os resultados da autópsia.

Recorde-se que o triatleta amador e engenheiro informático saiu para um treino de bicicleta no dia 16 de Julho, pelas 16h00 e deveria ter regressado a casa duas horas depois. O telemóvel do triatleta foi encontrado, na quarta-feira a seguir ao seu desaparecimento pelas autoridades numa estrada nos Casais de Marmeleira, no Carregado.

O caso já estava a ser investigado pela Polícia Judiciária, por suspeitas de crime de homicídio.