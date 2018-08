partilhe no Google+

Alcanena com três novas ilhas ecológicas

O Município de Alcanena foi contemplado com a atribuição de equipamentos para a instalação de três ilhas ecológicas. Os equipamentos consistem em ecopontos enterrados, constituídos por três unidades, e destinam-se à recolha de vidro, papel/cartão e embalagens.

Os trabalhos de instalação das ilhas já estão a decorrer em três locais da sede do concelho: junto ao edifício do mercado municipal, na Praça 8 de Maio e na Praça Marechal Carmona.

Numa primeira fase apenas são colocadas três ilhas, que carecem de recolha apropriada, contudo é objectivo da câmara municipal ir generalizando a instalação destes equipamentos também a outras freguesias, de acordo com comunicado da autarquia.

A atribuição dos equipamentos surge na sequência da candidatura apresentada pela RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo ao POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.