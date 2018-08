Toy é cabeça-de-cartaz no Festival da Sopa da Pedra

As principais novidades do Festival da Sopa de Pedra que vai decorrer em Almeirim de 29 de Agosto a 2 de Setembro, vão ser a criação de um ponto de venda só de sopa da pedra e o aumento do número de tasquinhas.

O grão-mestre da Confraria Gastronómica de Almeirim, Rui Figueiredo, explicou a O MIRANTE, que as alterações são feitas para evitar a formação de enormes filas e reduzir o tempo de espera. O evento decorre no Parque das Tílias, junto à zona dos restaurantes.



A organização decidiu ainda melhorar o espaço e a animação trazendo ainda mais artistas. O cantor Toy é a aposta para a noite de quinta-feira, 30 de Agosto, mas há outros.



Na primeira noite do evento sobe ao palco Madeira Show a partir das 22h00. Na sexta-feira, 31 de Agosto, é a vez da actuação de DFB seguindo-se o DJ Rui Leiria.



No sábado actua a banda FUN2ROCK que antecede o DJ Jorge Branco. No domingo, 2 de Setembro, último dia de festa, a Banda Acesso encerra as festividades a partir da 22h00.



O festival passa a designar-se Festival da Sopa de Pedra. “Por uma questão de marketing achámos que esta alteração fazia sentido porque a sopa da pedra é o prato emblemático de Almeirim”, explicou Rui Figueiredo. Este ano o Município de Ourique é o município convidado e vai ter um espaço onde decorrerão demonstrações de cozinha e alguns apontamentos musicais.

“Organização conjunta com um objectivo comum”

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, refere que a organização do evento gastronómico em conjunto com a Confraria Gastronómica de Almeirim só tem um objectivo, que é o de “trazer o maior número de pessoas a Almeirim e a divulgação daquilo que temos de melhor, como a sopa, as caralhotas (pão típico do concelho) e o melão. Queremos atrair visitantes, tanto durante o festival como ao longo do ano. Quem nos vier visitar nesta altura fica a conhecer a zona dos restaurantes e sabe que pode vir comer a sopa de pedra todo o ano.