Festival da Sopa de Pedra "está maior porque melhor é impossível"

O Festival da Sopa de Pedra decorre até 2 de Setembro, em Almeirim, e apresenta este várias novidades. A principais são a criação de um ponto de venda só de sopa da pedra e o aumento do número de tasquinhas.

O grão-mestre da Confraria Gastronómica de Almeirim, Rui Figueiredo, explicou a O MIRANTE, que as alterações são feitas para evitar a formação de enormes filas e reduzir o tempo de espera. O evento decorre no Parque das Tílias, junto à zona dos restaurantes.

Durante a inauguração que decorreu na tarde de quarta-feira, 29 de Agosto, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, afirmou que o evento gastronómico "está maior porque melhor é impossível".

A abertura do certame contou com a presença do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva que afirmou que a região do Ribatejo foi a que mais cresceu no país em termos de turismo.

A organização decidiu ainda melhorar o espaço e a animação trazendo ainda mais artistas. O cantor Toy é a aposta para a noite desta quinta-feira, 30 de Agosto.

Este ano o Município de Ourique é o município convidado e vai ter um espaço onde decorrerão demonstrações de cozinha e alguns apontamentos musicais.