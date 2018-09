Caminhada liga Alverca do Ribatejo e Sobralinho

A caminhada “Vamos unir as freguesias”, organizada pelos Alverca Urban Runners (Associação Destino Olímpico - Associação de Desportos Urbanos de Alverca) e pela Associação Portugal Talentus, realiza-se no dia 16 de Setembro pelas 10h00, partindo do Largo do Pelourinho, em Alverca, e com ponto de chegada no Palácio do Sobralinho, onde se realiza um almoço convívio com momento cultural.

O objectivo deste evento, que já se tinha realizado em 2017 com a participação de cerca de 400 participantes, mais do que a vertente desportiva, pretende unir, integrar e dinamizar o relacionamento entre a população da União de Freguesias. As inscrições devem ser feitas no site dos Alverca Urban Runners e têm o custo de 7,5euros e de 4,5 euros para crianças dos 6 aos 12 anos.