Cadelinhas que são como filhas e o cão pastor que aprendeu sem ir à “Universidade”

Pirata tem seis meses, é resultado do cruzamento entre um cão Border Collie e uma cadela Serra de Aires. Metade da sua curta vida foi passada a conduzir o rebanho de 250 cabras serpentinas. Mas não começou a trabalhar antes de ter força nas pernas. “Antes dos três meses estes animais não aguentam tantas horas e tantos quilómetros”, diz o pastor e dono do rebanho, Jorge Amaral.

Pirata andou algum tempo com companhia canina para aprender o ofício mas como ainda é jovem distraía-se facilmente. Por isso o dono começou a trazê-lo sozinho e a dar-lhe os primeiros ensinamentos. Sempre que faz um bom trabalho é recompensado com uma gulodice ou com uma simples festa no lombo. “É o suficiente para ele se sentir feliz”, afirma o pastor.

“Um bom cão pastor é as pernas do dono”, diz Jorge Amaral. “É ele que volta o gado, que o faz sair dos sítios onde não queremos que esteja e que o conduz do curral até à pastagem e, ao fim do dia, da pastagem de novo para o curral, circulando em volta do rebanho para evitar que alguma cabra se atrase ou se disperse”.

As ordens são dadas por assobio ou por pequenos trejeitos como dois passos mais apressados e um cajado em riste. E são acatadas de imediato. As orelhas de Pirata estão em alerta e captam todos os sinais. As suas patas estão sempre prontas para investir numa corrida desenfreada que o coloque em posição dominante em relação ao rebanho.

À noite o Pirata fica preso à corrente, perto do rebanho, e é ele que o protege dos bichos que por vezes tentam atacar, como as raposas ou os saca-rabos. “Mal pressente algum bicho ladra forte para o afugentar”, explica o dono.

Os cães pastores podem ter uma vida “profissional” de cerca de 8 a 9 anos. Quando ficam velhotes continuam a ter serventia. Guardam as crias desde que nascem até que são integradas no rebanho.

Encontrámos o rebanho de cabras nas terras férteis do campo ribatejano, onde o Alviela encontra o Tejo, entre Vale de Figueira e o Pombalinho. É por ali que todos os dias fazem cerca de seis a sete quilómetros, nas terras de pousio, onde, mediante autorização do proprietário, se pode pastorear a partir do primeiro dia de Agosto.

Uma questão de genes

Pirata tem os genes do pai, um Border Collie, considerado por muitos uma das raças mais inteligentes, com muita energia e necessidade de desafios físicos e mentais constantes. É um cão de trabalho que chega a intimidar cabras e ovelhas apenas com o olhar. Da mãe, uma Serra de Aires, raça oriunda do Alentejo (Serra de Aires de Monforte) e não, como muitos pensam, da Serra de Aire, no Ribatejo, herdou a capacidade de conduzir e pastorear.