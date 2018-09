Debate sobre o processo criativo em Santarém

Na reunião do executivo municipal de Tomar a poluição do rio Nabão voltou a ser tema de conversa. Depois de várias sugestões a presidente da câmara, Anabela Freitas, disse que a Agência Portuguesa do Ambiente está a falhar na monitorização das descargas poluentes e depois de lembrar que a câmara não tem competência para intervir fora do troço do rio que atravessa a cidade revelou o que anda a fazer. “Como não podemos intervir, a nossa estratégia é a da melga”, disse em tom divertido. E explicou o conceito. “Vamos continuar a chateá-los…até não nos poderem ouvir!!!”.