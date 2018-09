Assaltaram Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca de Xira

Os bens roubados da sede da Liga dos Amigos do Hospital Vila Franca de Xira ainda não foram encontrados e as autoridades continuam à procura dos suspeitos. As instalações foram assaltadas durante o período de férias e a situação só agora foi detectada. Os ladrões levaram um computador, duas máquinas de café, aparelhagem de som e medalhas do espólio da liga, entre outros materiais em ferro fundido.



Os assaltantes, para entrarem no espaço, abriram à marretada um buraco com cerca de 70 centímetros de diâmetro, na parede que divide a sede do antigo Hospital Reynaldo dos Santos, propriedade da Santa Casa da Misericórdia. O facto de a zona carecer de vigilância nocturna e de o edifício do hospital estar abandonado facilitou a vida aos assaltantes.



A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. Profírio Silva, presidente da Liga, não tem esperança de vir a recuperar os bens roubados e fala em ambiente de “insegurança” junto às instalações da Liga. O dirigente refere que são vistas pessoas a entrarem e a saírem constantemente do edifício do antigo hospital.