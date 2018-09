PS Cartaxo faz balanço do primeiro ano de mandato

Para assinalar o primeiro ano de mandato o Partido Socialista (PS) do Cartaxo, cujo município é liderado por Pedro Magalhães Ribeiro, vai promover debates públicos em todas as freguesias do concelho para fazer o balanço do trabalho dos seus autarcas. A primeira freguesia da iniciativa “PS Cartaxo presta contas” realiza-se no dia 21 de Setembro (sexta-feira), pelas 21h30, na Junta de Freguesia de Valada. O presidente do PS Cartaxo, Pedro Nobre, que é vereador na Câmara do Cartaxo, considera que esta iniciativa é um espaço político aberto à participação de todos os cidadãos que pretendam intervir na vida social, económica e política do concelho. Depois de Valada, a iniciativa realiza-se em Ereira, a 16 de Outubro.