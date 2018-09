Pó, sol e noites mal dormidas fazem parte da aprendizagem para ser líder

Por volta das 17h30 de segunda-feira, 3 de Setembro, o sol já ia baixo no horizonte mas as actividades do dia ainda estavam longe de terminar no IX Curso de Liderança que decorreu entre 24 de Agosto e 4 de Setembro no Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME) de Abrantes, organizado pela unidade militar em parceria com o Rotary Clube local. Enquanto os elementos da equipa FoxTrot faziam volteio a cavalo e treinavam a confiança montando de olhos fechados, sem braços, ou deitados no cavalo, junto ao muro da entrada do quartel a equipa dos Cruzados treinava uma situação de transporte de feridos.

O ambiente remete para a instrução militar. O sol, o pó e sobretudo a noite anterior mal dormida, com prova de sobrevivência, trazem as emoções à flor da pele e uma das participantes acaba a chorar ao não conseguir transpor um obstáculo. Depois de superado o obstáculo, a jovem sorri e vê recompensado o seu esforço com a avaliação positiva do graduado que acompanhava o desafio.

Tudo faz parte da aprendizagem, diz-nos o capitão Marco Ordonho, chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança do RAME e director do curso: “Têm que estar em constante gestão do stress e ser resilientes, é isso que lhes queremos transmitir”.

