Feira dos Frutos Secos regressa a Torres Novas

A 33.ª Feira Nacional dos Frutos Secos acontece de 28 de Setembro a 7 de Outubro, em dois locais do centro da cidade, a Praça 5 de Outubro e a Praça dos Claras. São mais de 2500 m2 de área de exposição, ocupada por cerca de 70 expositores de frutos secos, produtos locais, gastronomia e artesanato.

A feira, que há mais de 30 anos envolve a comunidade torrejana e os visitantes, tem como objectivo dinamizar e dignificar o sector dos frutos secos e passados, afirmando o Figo Preto de Torres Novas como um produto diferenciador e de identidade local. Preservar os saberes e sabores associados aos frutos secos, destacando a tradição, a cultura e o património torrejanos são também intenção da organização, a cabo do município torrejano.

A cerimónia de abertura, a 28 de Setembro, é animada pela Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense, às 20h00. Pelas 22h30 actuam Xarepa & Vanessa, na Praça dos Claras. No sábado, dia 29, há transmissão do programa da RTP Aqui Portugal, durante vários momentos do dia. Às 17h30 há teatro de rua com os Ceirões, Passas e Barrões. Os Cantares D’Outrora trazem música popular portuguesa à Praça dos Claras a partir das 22h30.

O domingo é marcado por muita animação de música e teatro, com destaque para a actuação d’As Camponesas de Riachos às 15h30 e do fado de Teresa Tapadas às 21h30.

De 1 a 3 de Outubro actuam na Praça dos Claras, sempre às 20h30, os músicos: Pedro Dyonysyo (segunda-feira), Diana Pereira & Hélio Vieira (terça), Sónia Mota & Ricardo Nogueira (quarta). Às 22h00 de quinta-feira, dia 4, sobe ao palco A Caravana. No feriado de 5 de Outubro actuam durante a tarde a Bandinha Mirense, a Banda às Riscas, as Vozes d’Art & NaR, o Rancho Folclórico Sociedade Musical União e Trabalho, das Lapas, e Os Camponeses, de Riachos. A noite é dos Ahkorda, que actuam na Praça dos Claras às 22h30.

Sábado, dia 6, há Fanfarra dos Bichos e Xarals Dixies (música), Velocipedia (performance), Magia às 22h00 com o Zé Mágico e o fado da Liliana Jordão às 23h00. A feira termina no domingo com actuações durante toda a tarde na Praça dos Claras, iniciadas pela Banda Filarmónica União Matense, às 16h00, e encerradas pelo Rancho Folclórico de Torres Novas, às 19h00.

A 28 de Setembro o horário de funcionamento será das 20h00 às 24h00, na praça 5 de Outubro e das 20h00 às 02h00 na Praça dos Claras.

A 29 de Setembro, 5 e 6 de Outubro das 11h00 às 24h00, na praça 5 de Outubro e das 11h00 às 02h00 na Praça dos Claras.

No domingo, dia 30, das 11h00 às 23h00, na praça 5 de Outubro e das 11h00 às 24h00 na Praça dos Claras.

De 1 a 3 de Outubro, das 18h00 às 23h00, na praça 5 de Outubro e das 18h00 às 24h00 na Praça dos Claras.

Na véspera de feriado, dia 4, das 18h00 às 24h00, na praça 5 de Outubro e das 18h00 às 02h00 na Praça dos Claras.

O dia de encerramento, 7 de Outubro, tem igual horário para ambos os locais, das 11h00 às 22h00.