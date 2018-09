Ribeira de Santarém já tem nova Casa Mortuária

A Ribeira de Santarém já tem uma nova Casa Mortuária. Situada junto à Igreja de Santa Iria, a obra, vem dar resposta a uma necessidade de há cinco anos. A inauguração decorreu esta quarta-feira, 12 de Setembro e contou com a presença de autarcas e ex-autarcas, convidados e a população da terra.

A empreitada, orçada em 120 euros, foi suportada pela União de Freguesias da Cidade de Santarém, tendo o município contribuído financeiramente e com a ajuda dos técnicos da autarquia que conseguiram desbloquear o processo de construção junto da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

Um serviço central da administração directa do Estado que só aprovou à terceira proposta apresentada. Tudo porque a casa mortuária foi construída junto a um edifício histórico, a Igreja de Santa Iria, o que implica diversas condicionantes técnicas.

O terreno para a construção da casa mortuária foi doado à União de Freguesias por Eduardo e Diogo Gomes, herdeiros de José Russo, Carmina Simões e Adelina Russo.

O novo espaço conta com duas salas, equipadas com três bancos encastrados nas paredes, casas de banho adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e copas, em cada um dos espaços. Todos os moradores nas freguesias da União de Freguesias podem usufruir do espaço, tendo prioridade os habitantes da Ribeira de Santarém.