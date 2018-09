Detidos quando se preparavam para fugir de barco com gelados e cervejas roubadas

Três jovens foram apanhados quando se preparavam para fugir de barco insuflável com caixas de gelados e garrafas de cerveja que tinham acabado de roubar num estabelecimento de Valada, localidade ribeirinha do Tejo no concelho do Cartaxo. Os detidos têm idades entre os 23 e os 25 anos.

A GNR deslocou-se para o local após o “acionamento do alarme de intrusão”. Os bens foram apreendidos e entregues ao proprietário. A Guarda informa que os suspeitos, um deles já referenciado por furtos e tráfico de estupefacientes, foram constituídos arguidos sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.