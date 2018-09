Setembro é mês de festa em Azambuja

A vila de Azambuja está em festa durante este mês. No dia 14 de Setembro tem início a tradicional festa anual de homenagem à padroeira, Nossa Senhora da Assunção. O acto de inauguração decorre às 19h00, no Largo da Igreja, ao som da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. Nessa noite estreia a animação taurina, com uma largada de toiros às 21h30, na Praça do Município. Uma hora depois arranca a “Azambuja Color Night Fest”, no Largo do Município. A noite termina na praça de toiros com concertos dos artistas David Antunes & The Midnight Band e Berg. Madrugada dentro o som fica a cargo do DJ Miguel PSI.

No sábado, pelas 10h00, realiza-se o tradicional cortejo de campinos com jogos de cabrestos, cavaleiros amadores, tertulianos e pescadores de Azambuja, pelas principais ruas da vila. O desfile é acompanhado pela banda do Centro Cultural Azambujense. Segue-se, às 11h00, uma prova de condução de cabrestos, na Várzea do Valverde e uma “burricada” entre várias tertúlias da vila, a que se segue um almoço convívio. Cerca das 21h30 tem início mais uma largada de toiros no coração da vila. Às 00h30 sobe a palco o artista Paulo Sousa e o DJ Miguel PSI.

Domingo, 16 de Setembro, o dia é dedicado a actividades religiosas que se iniciam com a cerimónia de bênção do gado, às 15h30. A tradicional procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção tem início às 16h00, seguindo-se a celebração da Eucaristia.

No dia 21 de Setembro há actividade desportiva com a Rota das Luzes, pelas 21h30. No sábado, a Praça de Touros é palco para uma mesa da tortura, seguindo-se uma festa dos anos 80, na Poisada do Campino. No domingo, 23 de Setembro, realiza-se uma corrida de toiros, na Praça Dr. Ortigão Costa.

A fechar o certame, no dia 29, há uma competição de dança dos alunos de Apollo Azambuja, na Praça Dr. Ortigão Costa, pelas 14h00. No dia 30, e no mesmo local, será eleita a Rainha das Vindimas da freguesia de Azambuja.