Barco da Ciência é proposta de Constância para Orçamento Participativo de Portugal

O Centro Ciência Viva de Constância apresentou ao Orçamento Participativo de Portugal o Projecto OPP 440 Barco de Ciência. O objectivo é adquirir um barco do tipo varino que será equipado com instrumentos da época dos Descobrimentos, como astrolábios, quadrantes, balestilhas, sondas, ampulhetas e molinetes, assim como com tecnologias modernas, desde o GPS ao cronómetro e odómetro ou à sonda electrónica. Tanto os métodos antigos como os mais recentes servirão para realizar medições de coordenadas locais, profundidades em diversos locais dos rios Tejo e Zêzere e velocidade do barco. A embarcação desenvolverá actividades ancorada no Porto da Cova, em Constância, e, sempre que o caudal do rio for suficiente, poderá navegar na foz do Zêzere e no troço do Tejo até Vila Nova da Barquinha.

Os projectos do OOP estão a votação, online ou por telefone, até dia 30 de Setembro.