Detidos por terem mandados de detenção pendentes

A oitava edição do Encontro de Sportinguistas em Constância juntou cerca de 40 adeptos num almoço de convívio junto à confluência do Zêzere com o Tejo. Este ano menos concorrida, talvez fruto dos tempos conturbados que o clube tem vivido, a iniciativa decorreu como habitualmente no primeiro sábado de Setembro e não faltaram o bolo e o champanhe para brindar aos títulos conquistados por várias modalidades do Sporting na época passada.