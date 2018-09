Passeio de bicicleta vai unir duas aldeias avieiras

A Sociedade Operária de Santarém (SOR) vai realizar no sábado, Dia Mundial da Mobilidade, um passeio de bicicleta que vai unir as aldeias avieiras de Caneiras (Santarém) e Palhota (Cartaxo), aliando a prática desportiva à cultura e à ecologia.



Em comunicado, a SOR afirma que o passeio será antecedido de uma explicação sobre a cultura avieira (usos e costumes das populações de pescadores que se deslocavam da costa, sobretudo de Vieira de Leiria, para as zonas ribeirinhas do Tejo).



Com início nas Caneiras às 08h15 e previsão de regresso a esta aldeia pelas 12h15, os participantes irão percorrer cerca de 36 quilómetros essencialmente em “estradões de campos agrícolas, com razoáveis sombras e segurança”, com redobrada atenção ao “tráfego inerente às actividades agrícolas”, sendo a inscrição gratuita.