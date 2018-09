Quase 100 mil euros para o movimento associativo de Rio Maior

Das 47 candidaturas apresentadas apenas 38 delas cumpriram com o regulamento.

O executivo da Câmara Municipal de Rio Maior aprovou a atribuição de apoios financeiros a 38 associações do concelho, num valor global de 95.550 euros, referentes a actividades dinamizadas durante o ano de 2017 nas áreas do associativismo jovem, cultural ou desportivo.

Das 47 candidaturas apresentadas pelas associações e colectividades aos Contratos Programa de Apoio ao Associativismo, apenas 38 delas cumpriram com o regulamento de apoio ao movimento associativo. As seis associações juvenis contempladas contaram com um total de 15 mil euros de apoios, entre os 500 e os 5.000 euros.

As 16 associações com fins culturais receberam um montante total de 25.500 euros, com apoios entre os 250 e os 3.750 euros. O movimento desportivo levou a parte de leão num total de 55 mil euros euros a distribuir por 16 clubes e associações, que recebem subsídios entre os 500 e os 12 mil euros.