Fundação CEBI traça contributos para o desenvolvimento humano

No âmbito dos 50 anos da Fundação CEBI de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, realizou-se na quinta-feira, 20 de Setembro, o encontro "Contributos para o desenvolvimento humano", evento que visou contribuir com uma reflexão conjunta de formas de melhorar a intervenção cívica e social no futuro. O evento foi realizado no auditório da Fundação Oriente, em Lisboa, e contou, entre outras presenças, com intervenções de Rui Fiolhais, presidente do Instituto da Segurança Social, Eduardo Marçal Grilo, membro do conselho de curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Rita Campos e Cunha, professora da Nova School of Business and Economics e Luís Bento dos Santos, administrador do Banco Santander.

A sessão de encerramento contou também com a presença de Maria do Céu Ramos, presidente do centro português de fundações, Maria da Luz Rosinha, deputada e membro do conselho de curadores da fundação CEBI e Maria Leitão Marques, ministra da presidência e da modernização administrativa.

