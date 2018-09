Pôr os sapatos no frigorífico pode ser sinal de Alzheimer

A propósito do Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que se assinala hoje, 21 de Setembro, O MIRANTE, ouviu Filipa Gomes, Directora Técnica de Serviços de Lisboa e do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal, que nos explicou no que consiste esta doença e que acções estão agendadas para assinalar a data.





“A doença é vista como fazendo parte do envelhecimento, mas não tem que ser assim. Muitas vezes não é diagnosticada atempadamente porque se acha normal, culpabiliza-se a idade, e só quando acontecem casos caricatos como colocar os sapatos no frigorífico é que os cuidadores e médicos se apercebem que talvez não seja apenas da idade, que pode haver uma doença associada ao comportamento”, refere Filipa Gomes.





Segundo a especialista, na maior parte dos casos a doença é diagnosticada demasiado tarde, quando já não é possível intervir. “O diagnóstico precoce é possível e é fundamental. É muito importante procurar a ajuda de um psiquiatra que ajude a diagnosticar a doença numa fase inicial”, aconselha a responsável pelo núcleo do Ribatejo.





Para Filipa Gomes, a grande dificuldade a nível nacional e regional é saber a prevalência do número de pessoas com demência. Não existindo, até à data, nenhum estudo epidemiológico que retrate a real situação do problema. Os próprios centros de saúde não possuem esses registos.





De acordo com a directora técnica, em 2017, o núcleo do Ribatejo, que engloba os centros de Rio Maior, Mação, Torres Novas, Coruche e Santarém, com sede em Almeirim, registou 72 utentes com processos abertos, sendo que o número de cuidadores acompanhados pela associação ascendeu às oito centenas.





O trabalho feito pelo núcleo consiste, além da ajuda pratica aos doentes, na sensibilização para a doença. Fazem também consultas de avaliação neuropsicológica para despiste ou para identificação da fase da doença. Sendo uma enfermidade que afecta toda a família e amigos, o núcleo presta também apoio psicológico e formação adequada aos cuidadores.





Portugal é o quarto país da OCDE onde há mais pessoas com demência por cada mil habitantes, são cerca de 20 por cada mil pessoas. Se contabilizarmos toda a população nacional este número cresce para os 205 mil casos. É sabido que o Alzheimer representa entre 50 e 70% dos casos de demência o que significa que, destes 205 mil casos de doença, 100 a 140 mil são de Alzheimer.







Cerca de metade das pessoas com mais de 90 anos sofrem de demência





O principal factor de risco da demência é a idade, aumentando a taxa de prevalência com o avanço da mesma. Na faixa etária entre os 65 e os 69 anos a taxa de prevalência é de 2%, subindo para 4% na faixa entre os 70 e os 74, para 7% entre os 75 e os 79, para os 12% entre os 80 e os 84 e para 20% entre os 85 e os 89 anos. Para as pessoas com mais de 90 anos, a taxa de prevalência duplica, passando para os 41%.





Mas, se a idade é um factor de risco de desenvolvimento de demência, e não há como lhe fugir, existem outros factores que, controlados, podem ajudar a reduzir o risco de vir a desenvolver demência, são eles a prática de exercício físico, uma alimentação saudável, a estimulação cognitiva e todos os comportamentos associados a um estilo de vida saudável.







Passeios da Memória assinalam dia do Alzheimer



A Alzheimer Portugal comemora este ano o seu 30º aniversário e celebra o Dia do Doente de Alzheimer durante todo o mês de Setembro, através dos Passeios da Memória, que consistem em caminhadas solidárias, com um donativo mínimo de cinco euros por participante a reverter a favor da associação.



Hoje, dia 21, há caminhadas em Mação, às 9h00, e em Constância, às 21h00. No domingo, dia 23, os Passeios da Memória passam por Vila Franca de Xira e por Vila Nova da Barquinha, ambos às 09h00. No Entroncamento há caminhada a 26 de Setembro, pelas 20h30. Rio Maior acolhe uma das últimas caminhadas, no domingo dia 29 às 09h30.



Os Passeios da Memória arrancaram no passado dia 8 de Setembro em Torres Novas.