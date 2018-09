Prisão preventiva por tráfico de droga em Samora Correia

Um homem de 25 anos foi detido no dia 20 de Setembro por suspeitas de tráfico de droga, pelo Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Coruche, em Samora Correia.

O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime foi presente no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação por tráfico de estupefacientes decorre há cerca de oito meses e foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidas 8 280 doses de cannabis, 18 doses de cocaína, 395 euros em numerário, três armas brancas, uma balança digital, uma arma de Airsoft e onze munições de diversos calibres.

A acção contou com o apoio de militares do Posto Territorial de Samora Correia, do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche e do Destacamento de Intervenção de Santarém.