Clube Náutico da Póvoa de Santa Iria gerido pelo União Atlético Povoense

A cerimónia de Assinatura de Protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o União Atlético Povoense, para a cedência do edifício do Clube Náutico realizou-se no sábado, 22 de Setembro. O evento teve lugar no Parque Urbano Moinhos da Póvoa, na Póvoa de Santa Iria e contou entre outras entidades, com a presença de Alberto Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Jorge Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, João Carlos Pinhal e Paulo Alexandre Baptista vice-presidentes do clube.



Foram cedidas as instalações do Clube Náutico em regime de comodato e a gestão dos equipamentos associados, para o desenvolvimento de atividades náuticas, valorizando o rio Tejo e uma maior capacidade de ordenamento da margem, do leito do rio e sua navegação.



*Notícia desenvolvida na próxima edição em papel de O MIRANTE