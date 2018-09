Quartel dos bombeiros de Vialonga pronto até ao final do ano

A Câmara de Vila Franca de Xira admite vir a reforçar o apoio financeiro atribuído aos Bombeiros Voluntários de Vialonga no âmbito da construção do novo quartel da corporação, que se prevê estar pronto até ao final deste ano. A explicação reside no facto da empreitada ter um valor superior ao que estava inicialmente previsto, porque o primeiro concurso público ficou deserto e foi necessário lançar um segundo concurso com um preço base mais elevado.



“Temos abordado esta possibilidade de reforço da comparticipação municipal com a corporação e provavelmente a câmara terá de vir a aprovar um reforço financeiro para o efeito. A direcção dos bombeiros sabe disto, já falámos e tratando-se de um assunto de grande importância, naturalmente que faremos aquilo que é justo que seja feito”, explica o presidente do município, Alberto Mesquita (PS).



A construção de um novo quartel para os Bombeiros de Vialonga era uma reivindicação antiga, já que as actuais instalações não oferecem condições para albergar os bombeiros com qualidade e as máquinas e viaturas não têm espaço suficiente, estando actualmente algumas parqueadas na rua.

O novo quartel nasce junto ao centro comunitário daquela vila e a empreitada está a cargo da empresa Joaquim Fernandes Marques & Filho. A obra é financiada pela câmara municipal em mais de 213 mil euros, de um valor global que ronda um milhão de euros, comparticipado por fundos comunitários no âmbito do quadro de apoio Portugal 2020 e pela própria corporação de bombeiros.