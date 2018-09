Rancho da Casa do Povo de Pontével celebra 40.º aniversário

O Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontével, no concelho do Cartaxo, celebra no sábado, 29 de Setembro, o seu 40.º aniversário com um festival de folclore. O evento começa pelas 21h30, na Casa do Povo de Pontével. Antes das danças e cantares, há um jantar de aniversário, pelas 19h30.

A iniciativa conta com a presença do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Abraveses (Viseu), do Rancho Folclórico Regional da Casa do Povo de Ílhavo (Aveiro) e do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego (Abrantes), além do grupo organizador.

O jantar tem um custo de oito euros e as inscrições podem ser efectuadas através dos números de telefone 967 539 516, 934 636 680, 910 277 730 ou 914 709 641.