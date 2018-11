Trabalhadores da Rodoviária do Tejo em greve até sábado

Os trabalhadores das empresas Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Lis e Rodoviária do Oeste, pertencentes ao Grupo Barraqueiro, estão em greve desde as 03h00 da madrugada desta quinta-feira, 29 de Novembro, e até às 03h00 da madrugada de sábado, dia 1 de Dezembro. Os dados de adesão à greve revelados pela União de Sindicatos de Santarém e pela empresa são díspares. Enquanto os sindicalistas apontam para uma adesão à greve a rondar os 90%, a empresa aponta para uma adesão de 38,3%.

Os trabalhadores reivindicam a revisão de horários de trabalho, aumentos do salário e do subsídio de refeição, que é de 2,55 euros,, bem como acabar com “situações discriminatórias” relativas a diferenças laborais e salariais entre trabalhadores, explicou o dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) nos distritos de Leiria e Santarém, Manuel Castelão, esta quinta-feira, 29 de Novembro, durante a concentração de trabalhadores em frente ao terminal rodoviário, em Santarém..

A greve afectou algumas carreiras e já provocou algumas perturbações no serviço nos concelhos de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Cartaxo, Chamusca, Constância, Ferreira do Zêzere, Golegã, Entroncamento, Mação, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

O administrador da Rodoviária do Tejo, Orlando Ferreira, afirma que, neste momento, estão em curso negociações entre a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) e as estruturas sindicais, visando a revisão do contrato colectivo em vigor. O administrador refere que as condições remuneratórias aplicadas pelas empresas são as que decorrem do contrato colectivo em vigor. Entretanto, a ANTROP apresentou já uma proposta aos sindicatos, estando já agendada uma nova reunião para dia 13 de Dezembro.