Vinte anos de sucesso da Trigénius nas Tecnologias de Informação

O sucesso da empresa com sede em Fátima assenta no trabalho em equipa.

No passado dia 16 de Novembro a Trigénius convidou 500 pessoas para o evento de comemoração dos 20 anos da empresa de tecnologias de informação, sediada em Fátima. A festa decorreu na Quinta D. Nuno, em Fátima, com jantar, vídeos, discursos e muita animação.

Após a chegada dos convidados o Quarteto dos 3 irmãos Pedro e Paulo estreou-se com a versão adaptada para a Trigénius “Always look on the bright side of life”.

O primeiro discurso da noite coube ao director comercial Jorge Galhispo, onde foram dados os primeiros agradecimentos aos clientes, aos colabores, aos parceiros e às entidades.

Durante o jantar foi passado o vídeo institucional de balanço dos 20 anos, que retratou o resumo da história de sucesso da empresa, onde a relevância foi dada aos RH da Trigénius. O sócio fundador Sílvio Cruz foi o segundo a dar a voz, agradecendo o empenho dos colaboradores e citando a frase de Michael Jordan “ O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipa ganha campeonatos”.

Seguidamente, Filipe Cortez, director financeiro da empresa e sócio fundador, referiu o valor do crescimento sustentável pelo reflexo da relação de agilidade e soluções financeiras, com a cooperação das associações empresariais da NERSANT, ACISO e NERLEI, bem como o apoio da CM Ourém e Juntas de Freguesia.

O Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque discursou dando os parabéns à empresa Trigénius, pelos 20 anos de dinamismo no concelho, a nível regional e no âmbito nacional, valorizando os três sócios: Sílvio Cruz, Filipe Cortez e Paulo Ribeiro. No ano 2019 a Câmara Municipal vai aumentar o apoio na área empresarial 43%, pretendendo que mais empresas se instalem no concelho.

A fechar os discursos da noite o sócio fundador Paulo Ribeiro agradeceu à equipa Trigénius considerando-a como uma segunda família, mostrando enorme alegria e orgulho da preferência e confiança dos clientes e parceiros. Paulo Ribeiro finaliza com a chamada de todos os colaboradores ao palco.

Antes da animação do DJ pela noite fora, houve os parabéns com o bolo, um vídeo com os bloopers dos colaboradores e o espectáculo do Quarteto convidado.