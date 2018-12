Centro histórico de Santarém com internet gratuita

A Câmara de Santarém disponibiliza desde esta sexta-feira, 30 de Novembro, acesso gratuito à internet no centro histórico da cidade através da instalação de um novo sistema de wi-fi.

No total, o projecto “Free Wifi Santarém” disponibiliza 32 zonas de acesso gratuito à internet, nas principais ruas e praças do centro histórico, como a Praça do Município, Largo Infante Santo, Praça Marquês Sá da Bandeira, Praça Visconde Serra do Pilar, Terreirinho das Flores, Largo Eng.º Zeferino Sarmento, Rua Capelo Ivens, Rua Serpa Pinto, Rua 1.º de Dezembro, Rua João Afonso, Rua Arco de Mansos, Rua Guilherme de Azevedo, Rua Teixeira Guedes, Largo Pedro Álvares Cabral, Rua Vila de Belmonte e Rua de São Martinho.

O acesso gratuito à Internet vai ainda abranger o Jardim Portas do Sol, Jardim da República e Jardim da Liberdade e os principais monumentos da cidade, como o Convento de São Francisco, a Sé Catedral, a Igreja da Graça, a Igreja de São João do Alporão, a Torre das Cabaças, a Igreja de Santa Maria de Alcáçova, o Museu Diocesano de Santarém, o Centro de Interpretação Urbi Scallabis e o Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia do Museu Municipal de Santarém.