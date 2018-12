Oratório de São Jerónimo e lapa do Senhor Morto na Póvoa não são para demolir

É “uma valente mentira” que a Câmara de Vila Franca de Xira esteja a pensar demolir a lapa do Senhor Morto e o oratório de São Jerónimo, dois dos mais importantes elementos patrimoniais da freguesia da Póvoa de Santa Iria. A garantia foi dada na última semana pelo presidente do município, Alberto Mesquita (PS), em resposta a uma petição popular que anda a circular na internet a pedir que a câmara não proceda à demolição do espaço.

O autarca não sabe onde os promotores da petição foram buscar a ideia mas garante que tal não passa de uma mentira e que a demolição daquele património nunca esteve em causa. “Não há nem poderia haver a demolição de um património que é tão importante para a Póvoa de Santa Iria e para o concelho”, frisou.

A falsa petição – que aproveita o facto daquele património estar muito degradado por culpa do Estado - já tinha angariado perto de uma centena de assinaturas. O assunto foi levantado na última assembleia municipal por João Fernandes, do Bloco de Esquerda, que também se deparou com a petição e quis aferir da sua veracidade. “Finalmente parece que a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), depois de já termos feito três projectos e investido bastante dinheiro, lá conseguiu encontrar uma solução para se fazer o projecto de acordo com as indicações que nos deram para podermos avançar com a requalificação desse património”, explicou Alberto Mesquita.